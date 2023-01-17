İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmayı planlayan sanıkların davasında 4 tahliye İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmayı planladıkları iddia edilen ve aralarında savunma sanayii şirketi sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan Savcı Davut Yılmaz'ın da olduğu 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme,...

İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmayı planlayan sanıkların davasında 4 tahliye

İSTANBUL - İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmayı planladıkları iddia edilen ve aralarında savunma sanayii şirketi sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan Savcı Davut Yılmaz'ın da olduğu 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 4 sanığın tahliye edilmesine hükmetti.

İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul TEM Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan ve aralarında By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan Savcı Davut Yılmaz'ın da bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 10 tutuklu sanık ve 4 tutuksuz sanık, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya 2 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Davut Yılmaz, "Ben burada boşu boşuna tutukluyum. Beni durup dururken bu suçların içine bulaştırdılar. 2021'de aldığım hatla 2019'da suç işlediğim iddia ediliyor mesela. Olaylarla hiçbir alakam yoktur. Medyada 'savcı İranlılarla görüşmüş' falan bir yalan haber gidiyor. ya ben kimle görüşmüşüm? Bana karşı kumpas yapıldı, bu olaylarla bir alakam yok. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

"Durmuşum, durmuşum 50 yaşına gelince 'hadi bir casusluk yapayım' mı demişim"

Sanıklardan Erdal Sağlam ise savunmasında, "Ağzımızda diş kalmadı ne casusluğu? Bu zamana kadar durmuşum durmuşum 50 yaşına gelince 'hadi bir casusluk yapayım' mı demişim? Ben suçsuzum. Bunu sanıklar da tanıklar da mağdurlar da biliyor. Allah katında da suçsuzum. Kardeşlerimden başka kimseyi tanımıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

4 sanığa tahliye

Alınan savunmaların ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hüdayiverdi Çıtak, Metin Ergün, Mehmet İyigün ve Mustafa Çiçek'i tutuklulukta geçirdikleri süreyi ve delillerin büyük oranda toplanmasını da dikkate alarak 'yurt dışına çıkış yasağı' ve haftada 1 imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliyelerine karar verdi.

7 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Heyet, sanıklar Davut Yılmaz, Erdal Sağlam, Hakan Sağlam, İhsan Sağlam, İsmail Sağlam, Muharrem Sağlam ve Morteza Soltan Sanjarı'nın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Davut Yılmaz'a 23 yıldan 42 yıla kadar, şüpheli İhsan Sağlam'a ise 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 şüpheli için de değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.