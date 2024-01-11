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İranlı kayakçılar Sarıkamış'ta kayboldu, JAK timleri buldu

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tatil için gelen 3 İranlı kayakçı, kayak yaparken yollarını kaybederek kayboldu. Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma timleri tarafından bulunan kayakçılar, güvenli bir şekilde otellerine döndü.

İran'dan Kars'a tatile gelen 3 kişi, Sarıkamış'ta kayak yaptıkları sırada yollarını kaybeden kayacılar JAK timlerince bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'ne tatile gelen 3 İranlı, kayak yaptıkları sırada yollarını kaybederek kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı. JAK timlerince yapılan çalışmalarda İranlı kayakçıların pistin 3 kilometre uzağında ormanlık alan içerisinde olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen JAK timleri, kaybolan kayakçıları bularak otellerine dönmelerini sağladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayak Merkezi İran Kars Kurtarma Kaza Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

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