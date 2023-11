İranlı Karı Kocanın Parçalanmış Cesetleri Davası: Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Sapanca'da İranlı karı kocanın parçalanmış cesetlerinin çöp poşetine konularak toprağa gömülmesiyle ilgili açılan davanın duruşmasında, sanığa her bir maktul için 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İranlı karı kocanın parçalanmış cesetlerinin çöp poşetine konularak toprağa gömülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında, İran uyruklu tutuklu sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, sanığın her bir maktul için "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.M. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrar ederek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde talebini beyan etti. Müşteki avukatı da mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını, müvekkili hakkında suçlamalardaki iddialara ilişkin yeterli delil olmadığını ve bu çerçevede tahliyesini ve beraatını istedi. Söz hakkı verilen sanık A.M., "Savunmalarımı tekrar ederim. Tanıklarla yüzleşmek istiyorum. Maktulleri ben öldürmedim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın, her bir maktul için "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ne olmuştu

1 Temmuz 2021 tarihinde Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce toprağa gömülü şekilde çöp poşeti içerisinde parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişinin cesedi bulunmuştu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti. Bu ipuçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başarmıştı. Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. isimli kadın ile 39 yaşındaki M.Z.'ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıklarını belirleyen ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan İran uyruklu A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - SAKARYA