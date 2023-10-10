İranlı Karı Kocanın Parçalanmış Cesetleri Davası Devam Ediyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İranlı karı kocanın parçalanmış cesetlerinin çöp poşetine konularak toprağa gömülmesine ilişkin açılan davada, İran uyruklu tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.M. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Taraf avukatları ise esas hakkındaki savunmalarını yapmak için ek süre talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklaması sonrasında söz hakkı verilen tutuklu sanık A.M., "Ben suçsuzum, bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme heyeti ise Sanığın tutukluluk halinin devamına ve esas hakkındaki savunmaların yapılması için ek süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

1 Temmuz 2021 tarihinde Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce toprağa gömülü şekilde çöp poşeti içerisinde parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişinin cesedi bulunmuştu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti. Bu ipuçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başarmıştı. Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. isimli kadın ile 39 yaşındaki M.Z.'ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıklarını belirleyen ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan İran uyruklu A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - SAKARYA