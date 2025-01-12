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İranlı İş Adamının Cipinin Seyyar Satıcıya Çarpma Anı Kamerada

İranlı İş Adamının Cipinin Seyyar Satıcıya Çarpma Anı Kamerada
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Sarıyer'de İranlı iş adamı Aref Nasiri Khalahi'nin cipinin seyyar satıcı Sadiye Aydın'a çarparak mesire alanına uçtuğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada Aydın'ın bacakları kırıldı, Khalahi ve asistanıysa yara almadan kurtuldu.

Sarıyer'de İranlı iş adamı Aref Nasiri Khalahi'nin yol kenarındaki seyyar satıcı 64 yaşındaki Sadiye Aydın'a çarparak cipiyle mesire alanına uçtuğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın hakimiyetinin kaybedilip savrulduğu anlar görülüyor.

Kaza, 5 Ocak Pazar günü saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İranlı iş adamı Aref Nasiri Khalahi, yanındaki asistanıyla mesire alanına gitti. Bir süre burada yürüyüş yapan Khalahi 34 MR 007 plakalı cipine binerek yola çıktı. Orman yolunda ilerleyen Khalahi, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol boyunca savrulan araç sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın'a çarptıktan sonra mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazadan Khalahi ve asistanı yara almadan kurtuldu. Yaklaşık 16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.

Yaşlı kadının bacakları kırıldı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sadiye Aydın'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Bilinci açık olan Aydın'ın kaza sırasında bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce kaydığı ardından da yol kenarında bulunan seyyar satıcı kadına çarptığı anlar görülüyor. Kaza sırasında cip mesire alanına uçuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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