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İranlı 3 Kardeşin Cenazeleri Yalnız Kaldı

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Antalya'da intihar eden İranlı 3 kardeşin cenazelerine kimse sahip çıkmadı. Aileleri ve yakınları cenazeleri almaya gelmeyeceklerini bildirdi.

İranlı 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı

ANTALYA - Antalya'da kapı ve pencelerini bantladıkları odada kömür yakarak toplu şekilde hayatlarına son veren İranlı 3 kardeşin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda alınmayı bekliyor. 3 kardeşin İran'da bulunan ablasının cenazeyi almaya gelmeyeceği, Antalya'da bulunan aile dostlarının ise teslim almayı kabul etmediği öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda İran'daki ailelerinin yaklaşık 15 gündür ulaşamadıkları 3 kardeş kaldıkları ikamette bir odanın kapı ve pencerelerini bantladıktan sonra oda içerisinde yaktıkları kömür ile hayatlarına son vermişti. Bir süre önce Türkiye'ye geldikleri ve Güveloba Mahallesi'nde kiraladıkları dairede birlikte kalan İran uyruklu Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian isimli 3 kardeşin arkalarında 9 sayfalık bir mektup bıraktıkları ve ticari borçları nedeniyle hayatlarına son verdikleri öğrenildi.

Ablaları cenazeleri almaya gelemeyecek

3 kardeşin cenazeleri Savcılık, Antalya İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde ki çalışmanın ardından dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 kardeşin Adli Tıp Kurumu'nda ki otopsi ve işlemleri sürerken İran'da yaşayan kız kardeşleri cenazelerini almaya gelmeyeceklerini söyledi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda ailelerle bağlantı kuran ailenin Antalya'da bulunan yakını Emrullah Esedi, "3 kardeşin anne ve babası hayatta değiller. 3 kız kardeşi de cenazeleri almaya gelemeyeceklerini bana söylediler. Ben yetkililere bildireceğim" dedi.

İranlı 3 Kardeşin Cenazeleri Yalnız Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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