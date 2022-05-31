İran, Yunanistan'a ait petrol tankerlerine el koyduğu anlara ait görüntüleri yayınladı - Haberler

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İran, Yunanistan'a ait petrol tankerlerine el koyduğu anlara ait görüntüleri yayınladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İran, Yunanistan'a ait petrol tankerlerine el koyduğu anlara ait görüntüleri yayınladı

İran, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el koyduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

İran, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el koyduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'a ait "Prudent Varrior" ve "Delta Poseidon" adlı 2 petrol tankerine el koymuştu. İran, tarafı Yunan petrol tankerlerine el konulma anına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerlerin havadan ve denizden Yunan petrol tankerini kuşattığı ve tankere tam teçhizatlı askerlerin helikopterle iniş yaptığı görüldü.

Öte yandan İran, 25 Mayıs'ta İran'a ait petrol tankerine ABD'nin talebi üzerine el konulduğunu açıklanmış, el koyma korsanlık olarak nitelendirilmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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