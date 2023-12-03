Üye Girişi
Haberler

İran Yanlısı Şii Gruplar, ABD Üslerine Saldırı Düzenledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbi) kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 1 Aralık'ta yeniden başlamasının ardından Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üsler yeniden hedef alınmaya başlandı. İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, "Düşmanın Gazze'deki halkımıza yaptığı cinayetlere karşılık olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki Harap el-Ceyir bölgesinde yer alan işgalci ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi" ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direnişi'ne yakın olan Lübnan merkezli el-Meyadin kanalı ise, söz konusu üsse 7 roketin düştüğünü öne sürdü.

Açıklamada ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Irak İran Orta Doğu Güvenlik Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title