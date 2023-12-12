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İran yanlısı gruplar ABD üslerine saldırdı

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İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye'deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenledi.

İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye'deki Conoco petrol sahası ve El- Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenledi.

ABD'nin Irak ve Suriye'deki askeri üsleri hedef alınmaya devam ediyor. İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenlediği duyuruldu. Açıklamada, füzelerin üslere isabet ettiği belirtilerek, saldırıların İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılara karşılık olarak düzenlendiği vurgulandı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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