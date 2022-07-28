İran üzerinden gelen yolcu otobüsünde 8 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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İran üzerinden gelen yolcu otobüsünde 8 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

İran üzerinden gelen yolcu otobüsünde 8 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından İran üzerinde gelen yolcu otobüsünde Narkotik köpeği Eris ile yapılan arama 8 kilo 50 gram metamfetamin, 4 kilo safkan ele geçirildi.

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Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından İran üzerinde gelen yolcu otobüsünde Narkotik köpeği Eris ile yapılan arama 8 kilo 50 gram metamfetamin, 4 kilo safkan ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontroller esnasında otobüsün bagaj bölümünde bulunan 4 adet naylon ruloya Narkotik Madde Arama Köpeği Eris'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada; naylon rulo içerisine gizlenmiş vaziyette 78 parça halinde toplam 8 kilo 50 gram metamfetamin ve gümrük kaçağı 4 kilogram safran ele geçirildi.

Otobüste bulunan Akbar J., Shapour Eıvazpour S., Afshın Z., Alı E. ve Khalıl M. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Narkotik İran 3. Sayfa Haberler

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