İran üzerinden gelen yolcu otobüsünde 8 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından İran üzerinde gelen yolcu otobüsünde Narkotik köpeği Eris ile yapılan arama 8 kilo 50 gram metamfetamin, 4 kilo safkan ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontroller esnasında otobüsün bagaj bölümünde bulunan 4 adet naylon ruloya Narkotik Madde Arama Köpeği Eris'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada; naylon rulo içerisine gizlenmiş vaziyette 78 parça halinde toplam 8 kilo 50 gram metamfetamin ve gümrük kaçağı 4 kilogram safran ele geçirildi.

Otobüste bulunan Akbar J., Shapour Eıvazpour S., Afshın Z., Alı E. ve Khalıl M. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM