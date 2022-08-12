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İran uyruklu şahsın üzerinde sentetik ecza ele geçirildi

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İran uyruklu şahsın üzerinde sentetik ecza ele geçirildi

Ağrı'da İran uyruklu şahsın çantasında sentetik ecza ele geçirildi.

Ağrı'da İran uyruklu şahsın çantasında sentetik ecza ele geçirildi.

Ağrı'da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi ekiplerince Erzurum uygulama noktasında yapılan kontrolde İran plakalı bir otobüste arama yapıldı.

Otobüs içerisinde bulunan İran uyruklu bir şahsın üzerinde bulunan sırt çantasında yapılan aramada 120 adet sentetik ecza ele geçirildi. İranlı şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Erzurum Ağrı İran 3. Sayfa Haberler

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