İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı

Kars'ta, İranlı 1 kişinin bağırsak ve midesinden uyuşturucu çıktı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu 1 kişinin üzerinde uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Digor- Kars kara yolundaki denetim noktasında gerçekleştirdikleri uygulamada durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada daha önce takibe alınan İranlı Amir Mohammad Zadeh Tazehkand'yı yolcu otobüsünde yakaladı.

Polis yaptığı üst aramasında bir şey bulamayınca şüpheliyi Kars Harakani Devlet Hastanesine götürdü. Burada çekilen röntgen sonucu Mohammad Zadeh Tazehkand'ın mide ve bağırsaklarında kapsüller içerisinde 7 parça halinde 258,53 gram metamfetamin maddesi tespit etti.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mohammad Zadeh Tazehkand, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS