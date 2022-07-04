İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalanan İran uyruklu şahsın bağırsak ve makat kısmında kapsül şeklinde 12 adet metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalanan İran uyruklu şahsın bağırsak ve makat kısmında kapsül şeklinde 12 adet metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan veya sağlayan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda durdurulan 04 T 3052 plakalı araçta yolculuk eden İran uyruklu bir kişide arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda, şahsın pantolonunun cep kısmında iki parça halinde şeffaf poşete sarılı vaziyette 10.17 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın devam eden işlemlerinde gözlerindeki kızarıklık, yemek ihtiyacı istememesi, aşırı tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine yapılan iç beden muayenesi neticesinde röntgen vasıtasıyla makat ve bağırsak kısmında uyuşturucu kapsülleri olduğu tespit edildi. Doğal yöntemlerle şahıstan 12 adet kapsül toplam daralı ağırlığı 345.19 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Şahsın üzerinden ve iç bedeninden toplamda 355.36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - 3. Sayfa

Ağrı İran 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title