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İran uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İran uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda İran uyruklu 2 şahsın valizlerinin içinde bin 261 gram Afyon Sakızı 3 bin 190 adet sentetik ecza ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda İran uyruklu 2 şahsın valizlerinin içinde bin 261 gram Afyon Sakızı 3 bin 190 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada bir dinlenme tesisinde şehirlerarası yolcu otobüsleri arandı. Yapılan kontrollerde Diyarbakır plakalı otobüste bulunan J. P. ve M. K. K. isimli İran uyruklu şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bin 261 gram Afyon Sakızı, 8 parça halinde 3 bin 190 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılmıştır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Düzce İran 3. Sayfa Haberler

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