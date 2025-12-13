İran, Umman Denizi açıklarında 6 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan petrol tankerine el koydu

İran, Umman Denizi açıklarında düzenlenen operasyonda 6 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirtilen yabancı bir petrol tankerine el koydu, aralarında kaptanın da bulunduğu 18 kişilik mürettebat gözaltına alındı.

İran, ülkenin güneyindeki Umman Denizi açıklarında akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani yaptığı açıklamada, Umman Denizi açıklarında yürütülen çalışmalar kapsamında İran'ın egemenliği altındaki sularda, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask ilçesinin batı açıklarında yabancı bandıralı bir petrol tankerinin durdurulduğunu söyledi. Kahramani, "Yapılan kontrollerde çok sayıda denizcilik ihlali ve yük belgelerinde eksiklikler tespit edilmesi üzerine 6 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen petrol tankerine el konuldu" dedi. Operasyon kapsamında mürettebatın gözaltına alındığını belirten Kahramani, "Aralarında kaptan ve mürettebatın da bulunduğu Hindistan, Sri Lanka ve Bangladeş uyruklu 18 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın tamamlanması amacıyla uygun adli kontrol kararları verilerek yasal süreç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Tankerle ilgili tespit edilen ihlallere de değinen Kahramani, geminin organize kaçakçılığın yanı sıra dur ihtarına uymama ve kaçma girişimi, radarın kapatılması, denizcilik ve yük belgelerinin bulunmaması ile el koyma sırasında gemi ekipmanlarının kasten tahrip edilmesi gibi ciddi ihlallerde bulunduğunu söyledi. Kahramani ayrıca olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını belirterek, "Kolluk kuvvetlerinin raporu doğrultusunda Cask Savcılığı nezdinde dosya açılmış olup, yargı süreci devam etmektedir" şeklinde konuştu. - TAHRAN