İran, Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etti
AFAD, İran'ın Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep ettiğini duyurdu. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıktı.
Afad : " İran, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." - ANKARA