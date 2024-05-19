İran, Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etti

Afad : " İran, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." - ANKARA