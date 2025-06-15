İran, Son 48 Saatte 44 İsrail İHA'sını Düşürdü

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İran Sınır Muhafızları Komutanı Ahmed Ali Gouderzi, İsrail'e ait 44 insansız hava aracının son 48 saatte düşürüldüğünü açıkladı. Gouderzi, İran hava sahasına girişin engellendiğini ve sınır muhafızlarının tetikte olduğunu vurguladı.

İran Sınır Muhafızları Komutanı Ahmed Ali Gouderzi, son 48 saatte İsrail'e ait 44 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Sınır Muhafızları Komutanı Ahmed Ali Gouderzi, İsrail'e ait çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Gouderzi, son 48 saatte İsrail'e ait 44 İHA'nın düşürüldüğünü belirterek, İHA'ların İran hava sahasına girişinin engellendiğini açıkladı. Gouderzi, "Sınır muhafızlarımız tamamen tetikte olmaya devam ediyor. Tüm düşman varlıklara, terörist gruplara, silahlı gruplara, kaçakçılara ve İran'ın sınır güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide kararlı bir güçle karşılık verileceği konusunda sert uyarıda bulundular" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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