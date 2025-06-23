İran Saldırıları Sonrası Beyaz Saray Güvenlik Önlemlerini Artırdı

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İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından Beyaz Saray'da güvenlik önlemleri artırıldı. Hava savunma sistemleri aktive edilirken, Washington DC'de sivil hava trafiğine kısıtlamalar getirildi. Acil toplantıda ABD yönetimi, saldırıların kapsamını değerlendiriyor.

İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.

İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırı başlatmasının ardından Beyaz Saray'da güvenlik önlemleri artırıldı. ABD Gizli Servisi'nin, Beyaz Saray'ın tam karşısında bulunan merkez binasının üzerinde konuşlu olan hava savunma sistemleri İran saldırılarının ardından aktif hale getirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında başkent Washington DC'de sivil hava trafiğine de kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

Durum Odası'nda acil toplantı

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'nin Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda olduklarını bildirdi.Toplantıda İran'ın saldırılarının kapsamı, ABD'nin askeri üslerine verilen hasar ve muhtemel karşı saldırı seçeneklerinin ele alınması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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