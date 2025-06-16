İran Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında 224 Ölü, 1481 Yaralı

İran Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında 224 Ölü, 1481 Yaralı
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İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e, yaralıların sayısının ise bin 481'e yükseldiğini açıkladı. Yaralıların büyük kısmının sivil olduğu belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e, yaralıların sayısının ise bin 481'e yükseldiğini açıkladı.

İran ve İsrail arasında 13 Haziran'dan bu yana devam eden saldırılarda her iki tarafta can kaybı ve yaralı sayısı artıyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana çoğunluğu sivil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e, yaralıların sayısının ise bin 481'e yükseldiğini belirtti.

Kermanpur, "Bin 277 kişi tedavi altına alındı. Yaralıların yüzde 90'ından fazlası sivil. Bu durum, İsrail sadece askeri hedefleri vuruyor söyleminin tamamen asılsız olduğunu gösteriyor" dedi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda ise bugüne kadar 14 kişi öldü. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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