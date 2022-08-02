İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye'deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj... İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye'deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatımına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye'deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlatımına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye'deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen 8 kişilik sabotaj... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.