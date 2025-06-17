İran, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa Kentine Saldırdı

İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentine İHA ve füze saldırısı başlattığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa şehrini hedef alan yeni bir insansız hava aracı ve füze dalgası ile saldırı başlatıldığını duyurdu. Tel Aviv'de hava saldırısı sirenlerinin çaldığı kaydedildi. Tahran'ın Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef alan saldırıya ilişkin açıklamasının ardından İsrail ordusu da İran'dan füzeler atıldığının tespit edildiğini açıkladı. İran, pazartesi günü şafak vaktinden önce de Tel Aviv ve Hayfa'yı vurmuş ve bu saldırılarda en az sekiz kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in Hayfa merkezli Bazan enerji grubu, son saldırıda Hayfa Petrol Rafinerisi'nin ciddi bir şekilde hasar gördüğünü, tesisi kapatmak zorunda kaldıklarını ve üç çalışanın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ölü sayısı 70'i kadın ve çocuklardan oluşmak üzere toplamda 220'yi geçti. İran'ın İsrail'e saldırılarında ise toplam ölü sayısının 20'yi aştığı duyuruldu. - TAHRAN