İran, İsrail'in Holon Şehrine Füze Saldırısı Düzenledi
İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 9. günde devam ediyor. İran ordusu, gece saatlerinde Holon kentini hedef alarak 5 füze ateşledi. İsrail medyası, füzelerin engellendiğini ancak düşen parçalar nedeniyle bir binanın çatısında yangın çıktığını bildirdi.
İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı.
İsrail'in İran'da saldırmasıyla başlayan çatışmalar 9. günde devam ediyor. İran ordusu, İsrail' gece saatlerinde 5 füze ateşledi. İsrail medyası, füzelerin engellendiği, düşen parçalar nedeniyle Holon şehrindeki bir binanın çatısında yangın çıktığını aktardı. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa