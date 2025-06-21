İran, İsrail’i İlk Kez İHA ile Hedef Aldı
İran, İsrail'e yönelik saldırılarına devam ederken, ilk kez insansız hava aracı (İHA) kullanarak bir misilleme gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’dan fırlatılan İHA'nın Bet Şean'daki bir binaya isabet ettiğini açıkladı.
İran, saldırılarına başlangıcından bu yana ilk kez insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'i vurdu.
İran, İsrail'e karşı misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Negev'de saat 11.15'te verilen uyarının ardından İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildiği belirtildi. İHA'nın engellenmeye çalışıldığı, ancak engellenemediği aktarıldı. İHA'nın Bet Şean'da iki katlı bir binaya isabet ettiği, ölü olmadığı öğrenildi. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa