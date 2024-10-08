İran, İsrail'e Yönelik Saldırılarında Kullandığı Silahları Sergiledi

- İran, İsrail saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi

TAHRAN - İran, İsrail saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergiledi.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları sergilendi. Başkent Tahran'daki fuarda "Gerçek Vaad 1" ve "Gerçek Vaad 2" operasyonunda kullanılan bin 450 km menzilli Hayber Şiken balistik füzesi, bin 400 km menzilli Fettah hipersonik füzesi, bin 700 km menzilli Emad balistik füzesi, bin 800 ile 2 bin km menzilli Kadir balistik füzesi ile 3 Khordad ve Tebes adlı hava savunma sistemleri yer aldı. İsrail'in muhtemel bir saldırısına karşı İran'ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli Hürremşehr balistik füzesi ve bin 900 km menzilli Siccil balistik füzesi de sergilendi.

Fuarda, İran'ın Rusya'ya, Ukrayna Savaşı için verdiği iddia edilen Shaded 136, 131 ve 139 tipi SİHA/İHA'lar sergilenirken ABD'den ele geçirilen RQ-170, MQ-1 ve RQ-4 Global Hawks insansız hava araçları da fuarda yer aldı.