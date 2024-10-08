Üye Girişi
Haberler

İran, İsrail'e Yönelik Saldırılarında Kullandığı Silahları Sergiledi

İran, İsrail'e Yönelik Saldırılarında Kullandığı Silahları Sergiledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, İsrail'e yönelik saldırılarda kullandığı füze ve insansız hava araçlarını tanıttı. Fuarda, çeşitli menzil ve özelliklere sahip balistik füzeler ile hava savunma sistemleri sergilendi.

- İran, İsrail saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi

TAHRAN - İran, İsrail saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergiledi.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları sergilendi. Başkent Tahran'daki fuarda "Gerçek Vaad 1" ve "Gerçek Vaad 2" operasyonunda kullanılan bin 450 km menzilli Hayber Şiken balistik füzesi, bin 400 km menzilli Fettah hipersonik füzesi, bin 700 km menzilli Emad balistik füzesi, bin 800 ile 2 bin km menzilli Kadir balistik füzesi ile 3 Khordad ve Tebes adlı hava savunma sistemleri yer aldı. İsrail'in muhtemel bir saldırısına karşı İran'ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli Hürremşehr balistik füzesi ve bin 900 km menzilli Siccil balistik füzesi de sergilendi.

Fuarda, İran'ın Rusya'ya, Ukrayna Savaşı için verdiği iddia edilen Shaded 136, 131 ve 139 tipi SİHA/İHA'lar sergilenirken ABD'den ele geçirilen RQ-170, MQ-1 ve RQ-4 Global Hawks insansız hava araçları da fuarda yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - 3.Sayfa

Güncel

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

TBMM'de İsrail tehdidi oturumu başladı

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.