İran, İsrail'deki 80 askeri nokta ve Hayfa'daki rafineriyi hedef aldı

İran, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 63'üncü ve 64'üncü dalgaları kapsamında İsrail'deki 80 askeri nokta ile Ben Gurion ve Hayfa'daki rafinerinin de aralarında bulunduğu noktaların hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 63'üncü ve 64'üncü dalgalarına ilişkin açıklamada bulundu. Zülfikari, 63'üncü dalga kapsamında hedef alınan noktalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyi, merkezi ve iç kesimlerinde bulunan Rişon LeTsion ve Ramla, Eilat, Ramat Gan, Beni Brak, Bat Yam ve Holon'u kapsayan toplam 80 askeri ve destek noktası, nokta atışı sistemler, çoklu başlıklı füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu" ifadelerini kullandı.

64'üncü dalgada Ben Gurion ve Hayfa hedef alındı

Zülfikari, 64'üncü dalganın ise bugün sabah erken saatlerde başladığını belirterek, "64'üncü dalga kapsamında Siyonist rejimin ana toplanma ve askeri lojistik merkezi olan ve yakıt ikmal unsurlarını barındıran Ben Gurion, Hayfa'daki birlik toplanma alanları ve rafineriler ile Rişon LeTsion'daki hedefler, Kadir, Emad, Hayberşekan ve çok başlıklı 9 adet Hürremşehr füzesiyle vuruldu. Ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 5'inci Filo Karargahı da orta menzilli sıvı ve katı yakıtlı sistemlerle hedef alındı" ifadelerini kullandı.

"Sahadaki maliyetler telafi edilemez"

Açıklamasında sahadaki duruma da değinen Zülfikari, "63'üncü dalganın başlangıcından bu yana işgal altındaki topraklarda yaşayan 5 milyondan fazla kişi uzun süre sığınaklarda kalmak zorunda kaldı. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren önemli noktalar İHA'larla hedef alındı. Düşmanlar sahada katlanılan maliyetlerin sanal söylemlerle telafi edilemeyeceği bilinmelidir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı