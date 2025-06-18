İran, İsrail'e Yine Füze Saldırısı Düzenledi

İran, İsrail'e yeni bir füze saldırısı düzenledi. İran, 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e 400 balistik füze ve bin dron fırlattı.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 6'ncı gününde devam ediyor. İran, İsrail'e yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail'e ateşlenen balistik füzeler tespit edildiğini bildirdi. IDF, İran'dan ateşlenen füzelerin sayısının 2 ila 4 arasında olduğunu ve küçük ölçekli olarak nitelendirdiği saldırıyı engellediklerini duyurdu.

İsrail genelinde siren sesleri yükselirken, ikinci bir duyuruya kadar İsrail halkından sığınaklardan çıkmamaları istendi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, saldırının ardından yaptığı açıklamada, şehir bölgelerinde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

İran'dan Hayfa'ya tahliye uyarısı

Söz konusu saldırı öncesi İran, İsrail'in Hayfa kenti için tahliye uyarısında bulundu. İran basını, "Birkaç dakika önce Hayfa'daki Siyonist yerleşimcilere saldırılardan zarar görmemeleri için tahliye bildirisinde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı. İran'ın saldıracağı bölgeleri belirterek İsrail halkına gönderdiği uyarıda, İbranice, "Lütfen bildirilen bölgeleri acilen terk ediniz, ilerleyen saatlerde İran İslami Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Siyonist rejimin askeri altyapısına saldırmak amacıyla bu bölgede operasyon gerçekleştirecektir" denildi.

İran, İsrail'e bugüne kadar 400 balistik füze ve bin dron fırlattı

İsrail ordusundan bir yetkili açıklamada da, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e toplamda 400 balistik füze ve bin dron fırlatıldığını belirtti. İsrailli yetkili, fırlatılan füzelerden yaklaşık 20'sinin İsrail'deki yerleşim bölgelerine düştüğünü aktardı. - TEL AVİV