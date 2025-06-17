İran, İsrail'e Yeni Füze Saldırısında Bulundu

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İran, İsrail'e gerçekleştirdiği yeni saldırıda yaklaşık 20 balistik füze ateşledi. Tel Aviv ve Kudüs'ten patlama sesleri yükselirken, sirenler çalmaya başladı. Olayda 5 kişi hafif yaralandı.

İran, İsrail'e yeni saldırı gerçekleştirdi. Tel Aviv ve Kudüs'ten patlama sesleri ve duman yükseldi. İsrail ordusu, İran'ın saldırıda yaklaşık 20 balistik füze ateşlediğini aktardı.

İran-İsrail çatışması 5. günde devam ediyor. İran, İsrail'e yeni bir saldırı başlattı. İsrail'in dört bir yanında sirenler duyuldu. Kudüs ve Tel Aviv'den ise şiddetli patlama sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, füze düştüğü ihbarı alınan yerlere kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. İlk değerlendirmelere göre İran'ın saldırıda yaklaşık 20 balistik füze ateşlediği ifade edildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom ise İsrail'in merkezinde otobüslerin bulunduğu park yerinde 5 kişinin hafif yaralandığını aktardı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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