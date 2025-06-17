İran, İsrail'deki İstihbarat Binalarını Hedef Aldı
İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 5. güne girdi. İran Devrim Muhafızları, İsrail'deki Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve MOSSAD'a ait bina üzerinde saldırı düzenlediklerini duyurdu. Görüntülerde bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.
İran, ordunun İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binayı hedef aldı.
İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 5. günde devam ediyor. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, İsrail'de Askeri İstihbarat Dairesi'ne (AMAN) ve dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'a ait binaya saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Paylaşılan görüntülerde, binanın bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa