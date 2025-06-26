İran, Irak Sınırında 3 İHA'yı Düşürdü

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Iraklı güvenlik kaynakları, İran'ın Abadan kenti yakınlarında 3 insansız hava aracının İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Irak güvenlik güçleri bölgede alarma geçti.

Iraklı güvenlik kaynakları, 3 insansız hava aracının (İHA) gece saatlerinde ülkenin güney sınırında yer alan İran'ın Abadan kenti yakınlarında İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Irak-İran sınırında hareketli saatler yaşandı. Iraklı güvenlik kaynakları, gece saatlerinde ülkenin güney sınırında yer alan İran'ın Abadan kenti yakınlarında uçuş yapan 3 insansız hava aracının (İHA) İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Bölgede yoğun İHA uçuşlarının ardından muhtemel bir gelişmeye veya hava sahası ihlaline karşı Irak güvenlik güçlerinin alarma geçtiği belirtildi.

Görgü tanıkları, İran hava savunma sisteminin İran sınırındaki Abadan semalarında uçan İHA'lara yoğun ateş açtığını ve İHA'lardan birinin Irak'ın Basra vilayetine bağlı El-Hurm bölgesine düştüğünü söyledi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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