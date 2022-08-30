İran, Irak ile kara sınırlarını kapattı

İran, Irak'ta yaşanan protestolar nedeniyle Irak ile kara sınırlarının kapatıldığını ve başkent Bağdat'a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İran, Irak'ta yaşanan protestolar nedeniyle Irak ile kara sınırlarının kapatıldığını ve başkent Bağdat'a tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İran İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının ardından ülkede başlayan protestolar nedeniyle Irak ile olan kara sınırlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Uçuşlar durduruldu

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü Said Çelenderi, başkent Bağdat'a olan tüm uçuşların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. İran'ın Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, Irak hükümetinin uyguladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle İran vatandaşlarının Kerbela, Necef ve Kazemin şehirlerine seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından, destekçileri korunaklı Yeşil Bölge'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Yerel kaynaklar çatışmalarda 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. Irak hükümeti tarafından ülke genelinde yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. - TAHRAN