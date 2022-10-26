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İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40...

3. Sayfa Haberleri

İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40...

İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İran 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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