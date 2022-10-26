İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40... 3. Sayfa Haberleri İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. - TAHRAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İran 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40... - Haberler

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