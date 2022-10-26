İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40...
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İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.
İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa