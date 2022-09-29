İran'ın Loristan eyaletinde 120 kişi gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri İran'ın Loristan eyaletinde Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilerde şuana kadar 120 kişi gözaltına alındı. İran'ın Loristan eyaletinde Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilerde şuana kadar 120 kişi gözaltına alındı. İran'ın Loristan eyaleti Başsavcısı Muhammed Rezm, Tahran'daki gösterilerde hayatını kaybeden Loristanlı güvenlik görevlisi Ferid Kerempur'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Rezm, ziyarette yaptığı açıklamada, Loristan eyaletinde Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde bugüne kadar 120 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınan kişilerin birçok sabıka kaydına sahip olduğunu belirten Rezm, "Bu kişiler kanun önünde gereken cezayı alacaklar" dedi. Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde Gilan eyaletinde 739, Mazenderan eyaletinde 450 ve İlam kentinde ise 180 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. - TAHRAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mahsa Emini Tahran İran 3. Sayfa Haberler

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