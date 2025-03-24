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İran'ın Kirman Eyaletinde 5 Büyüklüğünde Deprem

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İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölgeye ilk yardım ekipleri sevk edildi.

İran'ın Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Kirman eyaletine bağlı Hocedk şehrinde yerel saatle 14.47'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ilk yardım ekiplerinin hasar-tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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