İran'ın İsrail'e Yönelik Misilleme Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

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İran-İsrail çatışmasında ateşkes kararı öncesi gerçekleşen saldırıda İsrail'in Beerşeba şehrindeki bir apartmana düşen füze sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İran- İsrail arasındaki çatışmada ateşkes kararına varılmadan önce İran'ın gerçekleştirdiği son misilleme saldırısında İsrail'in Beerşeba şehrindeki apartmana bir füzenin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e yükseldi.

İran- İsrail arasındaki çatışmada, İran'ın ateşkes kararı yürürlüğe girmeden gerçekleştirdiği son misilleme saldırısında can kaybı yükseldi. İsrail İç Cephe Komutanlığı ve itfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, İran'ın bu sabah 10 ila 15 füze ateşleyerek düzenlediği saldırıda füzelerden birinin İsrail'in Beerşeba şehrindeki bir apartmana isabet etmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, enkazdan 1 kişinin daha çıkarılmasıyla saldırıda can kaybının 5'e yükseldiği aktarıldı. Saldırıda 20 kişinin de orta derecede yaralandığı belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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