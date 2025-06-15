İran'ın İsrail'e Saldırılarında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
İsrail hükümeti, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 14'e ulaştığını açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında 128 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 14'e yükseldi.
İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 14'e yükseldiği duyuruldu. İsrail'in Bat Yam kentinde vurulan bir binada en az 7 kişi öldü.
İran Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında şu ana kadar 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin de yaralandığını açıkladı. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa