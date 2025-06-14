İran'ın İsrail'e Misilleme Saldırıları: 3 Ölü, 91 Yaralı

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği misilleme saldırıları sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 91 kişinin de yaralandığı bildirildi. İran füzeleri, hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi aşarken, İsrail ordusu bazı İran füzelerini engellemede başarısız oldu.

İsrail ordusunun İran'daki nükleer ve askeri tesisleri hedef alan saldırıları bölgede geniş çaplı savaş endişelerini artırdı. İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e yönelik misilleme saldırılar gerçekleştirdi. Resmi İsrail basınında yer alan haberlere göre İran'ın ilk füze saldırıları sırasında ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra İsrail'in merkez bölgelerine isabet eden füzeler nedeniyle de 2 kişi öldü. İran saldırılarında 91 İsrailli ise yaralandı. Son füze saldırılarında yaralanan 21 kişiden 3'ünün durumunun ciddi olduğu aktarıldı. İran tarafından fırlatılan füzelerin birçok bölgede maddi hasara yol açtığı, ülke genelinde yüzlerce bina ve aracın zarar gördüğü kaydedildi. Ramat Gan şehrindeki 9 binanın tamamen yıkıldığı, Tel Aviv'de yaklaşık 300, Ramat Gan şehrinde ise yaklaşık 100 kişinin evlerinin hasar görmesi üzerine güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

İsrail İran'a saldırı başlatmıştı

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurarak onlarca nükleer ve askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme amacını taşıdığını savunarak, "Bu operasyon, tehdit ortadan kalkana dek sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

İran, Demir Kubbe'yi deldi

Tahran yönetiminin saldırılara karşılık verileceğini duyurmasının ardından İran ordusu dün İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı gerçekleştirmişti. Dünden bu yana İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çalarken, çok sayıda kişiye sığınaklara gitme çağrısı yapılmıştı. İsrail ordusunun bazı İran füzelerini engellemede başarısız olduğu kamuoyuna yansımıştı. - TEL AVİV