İran'ın İsrail'e Misilleme Saldırıları: 3 Ölü, 91 Yaralı

İran'ın İsrail'e Misilleme Saldırıları: 3 Ölü, 91 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'e yönelik büyük çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı. İran füzeleri, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi aşmayı başardı. Bölgede savaş endişeleri artarken, İsrail ordusu İran'a yönelik saldırılar düzenliyor.

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği misilleme saldırıları sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 91 kişinin de yaralandığı bildirildi. İran füzeleri, hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi aşarken, İsrail ordusu bazı İran füzelerini engellemede başarısız oldu.

İsrail ordusunun İran'daki nükleer ve askeri tesisleri hedef alan saldırıları bölgede geniş çaplı savaş endişelerini artırdı. İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e yönelik misilleme saldırılar gerçekleştirdi. Resmi İsrail basınında yer alan haberlere göre İran'ın ilk füze saldırıları sırasında ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra İsrail'in merkez bölgelerine isabet eden füzeler nedeniyle de 2 kişi öldü. İran saldırılarında 91 İsrailli ise yaralandı. Son füze saldırılarında yaralanan 21 kişiden 3'ünün durumunun ciddi olduğu aktarıldı. İran tarafından fırlatılan füzelerin birçok bölgede maddi hasara yol açtığı, ülke genelinde yüzlerce bina ve aracın zarar gördüğü kaydedildi. Ramat Gan şehrindeki 9 binanın tamamen yıkıldığı, Tel Aviv'de yaklaşık 300, Ramat Gan şehrinde ise yaklaşık 100 kişinin evlerinin hasar görmesi üzerine güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

İsrail İran'a saldırı başlatmıştı

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurarak onlarca nükleer ve askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme amacını taşıdığını savunarak, "Bu operasyon, tehdit ortadan kalkana dek sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

İran, Demir Kubbe'yi deldi

Tahran yönetiminin saldırılara karşılık verileceğini duyurmasının ardından İran ordusu dün İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı gerçekleştirmişti. Dünden bu yana İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çalarken, çok sayıda kişiye sığınaklara gitme çağrısı yapılmıştı. İsrail ordusunun bazı İran füzelerini engellemede başarısız olduğu kamuoyuna yansımıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Azerbaycan'dan İsrail ve İran'a diplomatik çözüm çağrısı

Komşusu savaşın eşiğinde! Azerbaycan'dan ilk yorum geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı

Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Galatasaraylılar duymasın! Osimhen'e bir talip daha

Galatasaraylılar duymasın! Osimhen hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

İşte Muslera'nın yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.