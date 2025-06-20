İran'ın İsrail'e Füzeli Saldırısında 6 Yaralı

İran'ın İsrail'e Füzeli Saldırısında 6 Yaralı
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İran, İsrail'in Beerşeba kentine düzenlediği füze saldırısında ağır hasar meydana geldi, 6 kişi yaralandı. İran dini lideri Hamaney, saldırının İsrail'in cezalandırılması olarak nitelendirildiğini açıkladı.

İran'ın İsrail'in Beerşeba kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu Microsoft binasının da bulunduğu bölgede ağır hasar meydana geldi, 6 kişi yaralandı. İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney yaptığı açıklamada, İsrail'in cezalandırıldığını ifade etti.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışma 8'inci günde devam ediyor. İran ordusu, sabah saatlerinde İsrail'in Beerşeba kentine füze saldırısı düzenledi. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, İran füzesini engelleyemedi. Füze apartmanların bulunduğu bölgeye, ABD'li teknoloji devi Microsoft binasının yakınlarına isabet etti. Saldırının ardından yangın çıkarken, bazı araçlar alevlere teslim oldu, evlerde ise ağır hasar meydana geldi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), 6 kişinin yaralandığını aktardı.

İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyonist düşman cezalandırılıyor. Şu anda cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı. - BEERŞEBA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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