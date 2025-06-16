İran'ın İsrail'e Fırlattığı Füze Dubai Üzerinde Görüntülendi

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İran ve İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği bu günlerde, İran'ın fırlattığı balistik füzeler Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bir yolcu uçağı tarafından görüntülendi.

İran'ın İsrail'e yönelik fırlattığı çok sayıda balistik füze, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri üzerinde hareket eden yolcu uçağından görüntülendi.

İran ile İsrail arasında Cuma günü erken saatlerde başlayan saldırılar 4. günde de yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail'in başta Tahran olmak üzere İran genelinde başlattığı saldırılara İran da füze ve insansız hava araçları (İHA) ile karşılık veriyor. İran'ın İsrail'e fırlattığı çok sayıda balistik füze Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri üzerinde hareket eden yolcu uçağından görüntülendi. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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