İran'ın İsrail'e Düzenlediği Füze Saldırılarında Yaralı Sayısı 17'ye Yükseldi

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İran ordusu, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa dahil farklı şehirlere 17. dalga füzeli saldırılar düzenledi. Saldırılarda yaralı sayısı 17'ye, ağır yaralı sayısı ise 3'e ulaştı.

İran'ın İsrail'in kuzeyindeki Hayfa dahil farklı noktalara gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu yaralı sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlatılan çatışma 8'inci günde devam ediyor. İran ordusunun İsrail'in kuzeyindeki Hayfa dahil farklı şehirlere düzenlediği saldırılarda bilanço arttı. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, yaralı sayısının 17'ye yükseldiği, 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail'e 17. saldırı

Saldırıya ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusundan da açıklama geldi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın yeni misilleme operasyonu gerçekleştirdiği, İsrail'e 17. dalga füze saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Saldırıda askeri noktalar, savunma sanayi bölgeleri ve askeri komuta merkezlerinin insansız hava araçları (İHA) ve uzun menzilli balistik füzeler kullanıldığı vurgulandı.

İsrail medyası ise ilk bilgilere göre füzelerin Hayfa'nın yanı sıra Tel Aviv, Beerşeba ve Negev'e düştüğünü aktardı. - HAYFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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