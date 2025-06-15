İran'ın İsrail'e Attığı Füzeler Gaziantep'ten Görüntülendi

İran'ın İsrail'e Attığı Füzeler Gaziantep'ten Görüntülendi
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İran'ın İsrail'e attığı füzeler, Gaziantep'in güney semalarından net bir şekilde görüldü. Gece saatlerinde füzelerin geçiş anlarını kaydeden vatandaşlar panik yaşadı.

İran'ın gece boyunca İsrail'e attığı füzeler Gaziantep'in özellikle güneyinden net bir şekilde görüldü. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, kentin pek çok noktasından güneye bakıldığında sıra sıra füzelerin geçiş anlar yer aldı.

İran'ın İsrail'e attığı füzeler, Gaziantep'ten de net şekilde göründü. Özellikle gece saatlerinde kentin güney semalarına bakan vatandaşlar, sıra sıra füzelerin geçiş anlarına şahit oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, görüntülere ilk başta anlam veremeyerek panik yaşarken daha sonrasında ise füze olduğunu anladı.

İran'ın İsrail'e attığı füzeler kentin farklı noktalarından net şekilde görüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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