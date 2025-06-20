İran'ın Hayfa'ya Füzeli Saldırısı: 2 Yaralı

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İran'ın İsrail'in Hayfa kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Saldırı, İsrail'in karşı saldırılarına devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

İran'ın İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'ya gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlatılan çatışma 8'inci günde devam ediyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yeni füzeli saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, Hayfa'ya füze isabet etmesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı anları amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

İran'ın başlattığı saldırıların ardından Hayfa'nın yanı sıra Beerşeba, Kudüs ve Tel Aviv'den de patlama sesleri yükseldi. İsrail medyası, bu saldırıda 39 füze tespit edildiğini aktardı. - HAYFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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