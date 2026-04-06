İran'ın İsrail'in Hayfa kentine yönelik saldırısında bilanço ağırlaştı: En az 2 ölü

İran'ın İsrail'in Hayfa kentine dün düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaştı. İsrail basınında yer alan haberlere göre; saldırıda isabet alarak kısmen yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer kayıp diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Hayfa kentindeki bina isabet almıştı

İran, dün İsrail'in Hayfa kentine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda isabet alan bir binanın kısmen yıkıldığı kamuoyuna yansımıştı. Olayla ilgili yapılan ilk açıklamada, saldırı nedeniyle 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti. - HAYFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı