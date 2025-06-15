İran'ın Füze Saldırısında İsrail'in Bazan Petrol Rafinerisi Hasar Gördü

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İran, İsrail'in Hayfa kentindeki Bazan Petrol Rafinerisi'ni hedef alan balistik füze saldırısında boru hatlarına zarar verdi. Saldırıda can kaybı bildirilmezken, rafineri faaliyetlerine devam ediliyor.

İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan Bazan Petrol Rafinerisi Kompleksi içerisinde bulunan boru hatları ve iletim hatları, İran'ın gece düzenlediği füze saldırısında hasar gördü.

İsrail'de İran'ın gece saatlerinde düzenlediği misilleme saldırıların etkileri sürüyor. İran'ın düzenlediği balistik füze saldırısında Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan Bazan Petrol Rafinerisi de hedef alındı. BAZAN Grup tarafından yapılan açıklamaya göre, Kompleks içerisindeki tesisler arasında bulunan boru hatları ve iletim hatları saldırıda hasar gördü. Tesisten herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

"İran gece boyunca iki dalga halinde toplam yaklaşık 80 balistik füze fırlattı"

Açıklamada, rafineri faaliyetlerinin sürdüğü, ancak sahadaki diğer bazı tesislerin kapatıldığı bildirildi. Ayrıca, saldırının operasyonlara etkisinin ve kapatılan tesislerin yeniden devreye alınmasının incelendiği ifade edildi. Çevresel etkiler hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "İran gece boyunca iki dalga halinde toplam yaklaşık 80 balistik füze fırlattı. İlk dalgada kuzey İsrail'e yaklaşık 40 füze gönderildi. Bunlardan biri Tamra kentindeki bir eve isabet ederek 4 sivilin ölümüne yol açtı" denildi.

"İsraillere şu aşamada Larnaka ya da Atina'ya giderek oradan İsrail'e dönmeyi planlamaları tavsiye edilmemektedir"

İsrailli yetkililer, yurtdışında mahsur kalan İsraillilere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka veya Yunanistan'ın başkenti Atina üzerinden ülkeye dönmeye çalışmamaları uyarısında bulundu. İsrail Havalimanları İdaresi açıklamasında, "Yurtdışında bulunan İsraillere, şu aşamada Larnaka ya da Atina'ya giderek oradan İsrail'e dönmeyi planlamaları tavsiye edilmemektedir. Güvenlik kurumları uçuşların yeniden başlamasına izin verdiğinde bile, uçuş sayısı riskleri azaltmak ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla sınırlı olacaktır. Yolcular, dönüş uçuşu bulmak için günlerce beklemek zorunda kalabilir. Sorumlu davranın ve resmi güncellemeleri bekleyin" ifadeleri yer aldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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