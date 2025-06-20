İran'ın Beerşeba'ya Düzenlediği Füzeli Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın sabah saatlerinde İsrail'in Beerşeba kentine gerçekleştirdiği füze saldırısının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda 7 kişi yaralandı.

İran'ın sabah saatlerinde İsrail'in Beerşeba kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı anının görüntüsü bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İran ordusunun sabah saatlerinde İsrail'in Beerşeba kentine düzenlediği füze saldırısının görüntüsü ortaya çıktı. İsrail medyası tarafından paylaşılan görüntüde, füzenin saat 04.58'de bir binanın girişine isabet ettiği ve büyük yıkıma yol açtığı görüldü.

Teknoloji parkı hedef alınmıştı

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, İran füzesini engelleyememiş, füze apartmanların bulunduğu bölgeye, ABD'li teknoloji devi Microsoft binasının yakınlarına düşmüştü. İran medyası, saldırıda askeri tesislerin bulunduğu bir teknoloji parkının hedef alındığı belirtmişti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını aktarmıştı. - BEERŞEBA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata

Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Yola yatan kadının üzerinden 2 araç geçti

Dehşet! Yola yatan kadının üzerinden 2 araç geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.