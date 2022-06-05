İran'ın Abadan kentinde çöken binada can kaybı 42'ye yükseldi - Haberler

İran'ın Abadan kentinde çöken binada can kaybı 42'ye yükseldi İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde çöken "Metropol" adlı 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 42'e yükseldiği bildirildi. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde çöken "Metropol" adlı 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 42'e yükseldiği bildirildi. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde çöken 10 katlı binada can kaybı artmaya devam ediyor. Abadan Valisi İhsan Abbaspur yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini aktararak, "Maalesef enkaz altından hayatını kaybedenlere ait cesetler çıkmaya devam ediyor. Ölü sayısı 42 oldu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi. Çöken bina ile ilgili 13 kişi tutuklanmıştı İran'ın güney batısında bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. İş merkezinin çökmesiyle alakalı soruşturma başlatılırken, binanın yapımına izin verdikleri gerekçesiyle aralarında eski Belediye Başkanlarının da bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. - HUZİSTAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İran 3. Sayfa Haberler

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