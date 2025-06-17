İran Hükümeti: İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Konum Uygulamalarını Kullanmayın

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İran hükümeti, sosyal medya ve konum tabanlı uygulamaların kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Çeşitli saldırılarda cep telefonlarının takibinin yapıldığını söyleyen yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

İran hükümeti, İsrail'in saldırılarında cep telefonu takibi gerçekleştirdiğini belirterek, İran halkını WhatsApp ve Telegram gibi konum tabanlı mobil uygulamaları kullanmamaları konusunda uyardı.

İran hükümeti, vatandaşlarına siber güvenlik uyarısı verdi. İranlı yetkililerin, devlet televizyon kanalı İran Radyo Televizyon Kurumu'na (İRİB) yaptığı açıklamada, İsrail'in İranlı bilim insanlarına ve üst düzey komutanlara düzenlediği suikast saldırılarında cep telefonu takibi gerçekleştirdiğini belirterek, İran halkına WhatsApp, Telegram ve benzeri konum tabanlı uygulamaları kullanmaktan kaçınması uyarısında bulundu. İran hükümeti, uygulamaların savaş koşullarında kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirtirken, vatandaşların yer değiştirmeden önce cep telefonlarını kapatmalarını istedi.

Hükümet yetkilileri, "İnsanlar cep telefonlarını hassas yerlere götürmekten kaçınmalıdır. Özellikle de hassas kuruluşların çalışanları, güvenli telekomünikasyon hatları kullanmalı ve güvensiz yazılımları kullanmaktan kaçınmalı" dedi.

"İsrail geniş çaplı bir siber savaş başlattı"

İran'ın Siber Güvenlik Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın dijital altyapısına karşı geniş çaplı bir siber saldırı başlatarak, İran halkına sunulan çevrimiçi hizmetleri aksatmayı hedeflediğini aktardı. Siber Güvenlik Komutanlığı, İsrail'in "siber savaşına" karşı önlemlerin alınmış olduğunu ve saldırıların çoğunun başarıyla püskürtüldüğünü açıkladı. Komutanlık, önlemlerin İsrail'in "siber katmanlara nüfuz etmesini ve altyapıyı siber ve askeri operasyonlar yürütmek için kullanmaya devam etmesini engellemek" için alındığını belirtti.

İran'ın en büyük bankalarından biri olan Bank Sepah, bugün erken saatlerde siber saldırıların hedefi olmuştu. İsrail ile bağlantılı bir bilgisayar korsancılığı örgütü saldırının sorumluluğunu üstlenerek, "Bank Sepah'ın bütün verilerini imha ettik" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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