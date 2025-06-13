İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Sert Yanıt: 'Savaş Suçu Kapsamında'

İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Sert Yanıt: 'Savaş Suçu Kapsamında'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in saldırılarını 'savaş suçu' olarak nitelendirdi ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti. Arakçi, BM'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği mektupta, "Bu saldırılar, uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'ne göre savaş suçu kapsamındadır. İsrail artık tüm kırmızı çizgileri aşmış durumda" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderdi. Arakçi mektubunda saldırıları, "saldırgan ve yasa dışı bir eylem" şeklinde nitelendirerek, "İsrail rejimi, uluslararası hukuku ve BM Anlaşması'nı açıkça ihlal etti. İran'ın şehirlerine, barışçıl nükleer tesislerine, askeri komutanlarına ve sivillere yönelik koordineli askeri saldırılar gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. İsrail'in hedef aldığı noktalardan birinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gözetimi altında faaliyet gösteren Natanz Nükleer Tesisi olduğunu belirten Arakçi, bu saldırının ciddi bir radyolojik felaket riski taşıdığını ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

"İsrail artık tüm kırmızı çizgileri aşmış durumda"

Arakçi, aynı zamanda Tahran'da İranlı üst düzey komutanlar ve bilim insanlarına yönelik suikastlar gerçekleştirildiğini kaydederek bu eylemleri "devlet destekli terörizm" olarak nitelendirdi. Saldırıların İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğunu belirten Arakçi, "Bu saldırılar, uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'ne göre savaş suçu kapsamındadır. İsrail artık tüm kırmızı çizgileri aşmış durumda ve uluslararası toplum bu suçların cezasız kalmasına asla izin vermemeli. Cezasız kalmak, yalnızca saldırganı daha da cesaretlendirir ona ödül verir ve zaten kırılgan olan bu bölgede daha büyük kaosa yol açar" ifadelerine yer verdi. İran'ın meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu hatırlatan Arakçi, bu saldırılara "kararlı ve orantılı" şekilde karşılık verileceğini söyledi. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulunan Arakçi, mektubun resmi belge olarak yayımlanmasını ve üye ülkelere iletilmesini talep etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Danla Bilic'ten büyük dönüşüm! Estetik için adeta servet harcadı

Estetik operasyon için adeta bir servet harcadı
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.