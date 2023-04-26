İran dini lideri Hamaney'in eski temsilcisi uğradığı suikastta öldü

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eski Sistan ve Belucistan eyaleti temsilcisi Ayetullah Abbas Ali Süleymani uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İran'da Mazandaran Valiliği Siyasi Güvenlik Yardımcısı Ruhullah Solgi yaptığı açıklamada, İran Uzmanlar Meclisi Üyesi, Zahidan kenti eski Cuma İmamı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eski Sistan ve Belucistan eyaleti temsilcisi Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin, Mazenderan eyaletine bağlı Babülser kentinde sabah saatlerinde suikasta uğrayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Solgi, saldırganın güvenlik güçlerince yakalandığını, detayların daha sonra paylaşılacağını aktardı. - TAHRAN