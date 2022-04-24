İran Devrim Muhafızları Ordusu, 200 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nin kuzeyinde 200 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koyulduğunu açıkladı.

İran basınında yer alan habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nin kuzeyinde 200 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el koyduğunu duyurdu. Kaçak yakıt taşıyan geminin İran'ın Buşehr limanına götürüldüğü ve gemide bulunan yabancı uyruklu 8 mürettebatın tutuklandığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Basra Körfezi'nde 150 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye daha el koyduğunu ve gemide bulunan İranlı ve yabancı uyruklu mürettebatın tutuklandığını açıklamıştı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa