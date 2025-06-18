İran Devrim Muhafızları, İsrail Hava Üslerini Hedef Aldı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak 'Gerçek Vaad 3' operasyonu çerçevesinde İsrail hava üslerini hedef aldıklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı bildiride İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak saldırıların başlatıldığı İsrail hava üslerinin hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılarına karşılık olarak, saldırıların başlatıldığı İsrail hava üslerini hedef aldıklarını açıkladı. DMO tarafından yayımlanan bildiride, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun, 'Gerçek Vaad 3' operasyonunun 10'uncu dalgası kapsamında planlı ve etkili bir operasyonla söz konusu üsler hedef alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, saldırıların çok katmanlı, karmaşık ve aşamalı şekilde kesintisiz olarak sürdürüleceği vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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